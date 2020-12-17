Умер основатель кафедры информатики и математического обеспечения ПетрГУ Геннадий Сиговцев

Ушел из жизни доцент, кандидат физико-математических наук Геннадий Сиговцев. Преподавателю университета Карелии было 73 года.

О смерти ученого сообщили в Институте математики и информационных технологий ПетрГУ.

"Коллеги и ученики Геннадия Сергеевича будут всегда благодарны ему за огромный вклад в дело развития информатики в нашей республике. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - пишут в паблике института.

Геннадий Сиговцев окончил Петрозаводский государственный университет по специальности "Математика" и работал ассистентом на кафедре математического анализа. В 1976-1979 годах учился в аспирантуре Ленинградского государственного университета. В 1984 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности "Вычислительная математика".

Работал в ПетрГУ преподавателем, заведующим кафедрой, заместителем декана факультета, доцентом кафедры информатики и математического обеспечения ПетрГУ.

Прощание с заслуженным работником образования Геннадием Сиговцевым состоится в понедельник, 21 декабря, в Петрозаводске (траурный зал на улице Вольная) с 13.00. до 14.00.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни писатель Григорий Фукс.