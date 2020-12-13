Ушел из жизни писатель Григорий Фукс

Писатель, педагог, воспитатель, тренер Григорий Фукс, покинувший Петрозаводск в 1995 году, умер после тяжелой болезни.

Григорию Ефимовичу, отцу известного карельского журналиста и писателя Александра Фукса, было 84 года. Он родился в Одессе. Окончил школу в Ленинграде. Работал в петрозаводских школах-интернатах №1 и 21, преподавал историю и литературу. Педагог, воспитатель, тренер по настольному теннису. С 1995 года живёт в Лос-Анджелесе (США), пишет "Лицей".

Григорий Фукс известен любителям карельской литературы как автор книг "Последняя прогулка генералиссимуса", "КГБ в семейном интерьере", "Двое в барабане", "Мелодия механического топора", "Синдром Катеньки", "Кремлевский роман Михаила Шолохова", "Всё не так" и других. Всего он издал 22 книги.

Его пьеса "Карамболь после полуночи" была поставлена в Национальном театре Карелии в 2017 году.