Умер создатель Общества грузинской культуры Карелии Реваз Чехерия

Ушел из жизни первый председатель Общества грузинской культуры, известный врач Реваз Чехерия.

Общественник, лор-врач умер на 82-м году жизни.

Реваз Мамиевич многие годы своей профессиональной и общественной работы посвятил Карелии. Созданное при его непосредственном участии Общество грузинской культуры стало одним из первых национальных общественных объединений в республике, сообщили в региональном Миннаце.

"Реваз Мамиевич выступил инициатором и идейным вдохновителем десятков мероприятий, направленных на сохранение мира и согласия в Карелии, недель грузинской культуры, художественных выставок, конкурсов и концертов, проведение которых стало сегодня доброй традицией. Светлый, мудрый и добрый человек – он всегда был готов помочь людям", - говорится в некрологе.

Министерство национальной политики республики выражает глубокие соболезнования родным и близким Реваза Мамиевича, всем, кто знал и любил его.