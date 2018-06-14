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Новости. Культура
11:11, 14 Июня 2018

Умер Станислав Говорухин

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Умер режиссер Станислав Говорухин, ему было 82 года.

О смерти Станислава Говорухина в четверг сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

"Я хочу вас проинформировать о том, что в 10:37 в санатории "Барвиха" после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила", — сказал политик, чьи слова приводит РИА Новости.

Парламентарии почтили память Говорухина минутой молчания.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию о смерти режиссера накануне, но пресс-секретарь Говорухина опровергла эту информацию. При этом она отказалась комментировать состояние здоровья режиссера. Первый зампредседателя комитета Елена Драпеко сообщала в среду, что артист находится в санатории "Барвиха".

Станислав Говорухин — народный артист РФ, сценарист, режиссер картин "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Пираты XX века", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и многих других. Принимал активное участие в политической жизни, являясь членом партии "Единая Россия". В 2000 году был кандидатом в президенты страны

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2018-06-14 12:15:56
Об ушедшем так не надо, он уже ответить не может! За фильм "Ворошиловский стрелок" и другие работы уважаю.
А на ютубе, как и в телевизоре, вранья хватает ...
Мизантроп
2018-06-14 12:28:34
Горожанин, О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды. А фильмец ты посмотри, посмотри...
Мизантроп
2018-06-14 11:46:43
Земля тебе железобетоном.
"Трилогию лжи Станислава Говорухина" на ютюбе посмотрите.
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