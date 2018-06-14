Умер Станислав Говорухин

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Умер режиссер Станислав Говорухин, ему было 82 года.
О смерти Станислава Говорухина в четверг сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
"Я хочу вас проинформировать о том, что в 10:37 в санатории "Барвиха" после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила", — сказал политик, чьи слова приводит РИА Новости.
Парламентарии почтили память Говорухина минутой молчания.
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