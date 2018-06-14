Умер Станислав Говорухин

Ранее некоторые СМИ распространили информацию о смерти режиссера накануне, но пресс-секретарь Говорухина опровергла эту информацию. При этом она отказалась комментировать состояние здоровья режиссера. Первый зампредседателя комитета Елена Драпеко сообщала в среду, что артист находится в санатории "Барвиха".

Станислав Говорухин — народный артист РФ, сценарист, режиссер картин "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Пираты XX века", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и многих других. Принимал активное участие в политической жизни, являясь членом партии "Единая Россия". В 2000 году был кандидатом в президенты страны