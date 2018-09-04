Умер старейший актер Русского театра драмы Карелии Геннадий Мелехин

На 83-м году жизни скончался старейший актер Русского театра драмы, народный артист России Геннадий Мелехин, сообщили в театре Ad Liberum.

"Для всех нас, кто имел честь выходить с Геннадием Михайловичем на одну сцену, он был не просто партнёром – он был незыблемым авторитетом, учителем и наставником. Искромётный юмор, ироническое отношение ко всему происходящему, неиссякаемый источник житейской и профессиональной мудрости и огромная любовь и преданность театру – все эти уникальные человеческие качества вели нас за собой, помогали найти своё место в творчестве и жизни. Дорогой наш, Геннадий Михайлович! Наш незабвенный учитель и коллега! Невыносимо больно говорить о Вас в прошедшем времени... Простите нас и прощайте! Вечная память светлому Человеку!" - говорится в сообщении театра.

Геннадий Мелехин умер 4 сентября. Смерть наступила в результате продолжительной болезни. О дате похорон пока не сообщается.

Геннадий Мелехин родился 31 марта 1936 года в городе Рузаевка Мордовской АССР. В 1960 году закончил Ленинградский театральный институт по специальности актёр драмы (класс Б.Жуковского). После окончания института вошел в труппу Государственного русского драматического театра Мордовской АССР. Играл в Челябинском театре драмы им.Цвиллинга, Свердловском театре драмы, Красноярском музыкально-драматическом театре (Красноярск-26).

В 1984-2006 гг. служил в Русском драматическом театре Карельской АССР (позже - Русский театр драмы Республики Карелия). Участвовал в телеспектаклях, был режиссером-постановщиком ряда спектаклей и концертных программ.