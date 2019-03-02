Умер Жорес Алферов

Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов умер в возрасте 88 лет.

Академик Российской академии наук, нобелевский лауреат Жорес Алферов умер на 89-м году жизни. Это подтвердил ТАСС лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"К сожалению, Жорес Иванович ушел ночью из жизни. У него до этого был тяжелый приступ, криз", - сказал политик.

"Хочу выразить соболезнования всей стране, всем нам. Потому что масштаба Алферова люди встречаются очень редко", - подчеркнул руководитель компартии. "Он многое сделал, чтобы воспитать плеяду выдающихся ученых, создал удивительный институт, академию и школу вместе взятые, которыми можно и нужно гордиться", - добавил он.

Организацией похорон академика займется КПРФ.

"Мы не просто примем участие в организации похорон, а все сделаем, проводим в последний путь, как подобает великим людям", - сказал Зюганов.

Жорес Алферов получил Нобелевскую премию по физике в 2000 году за разработки в области полупроводниковой техники. Он был одним из четырех россиян, получивших эту премию после 1991 года.

С 1995 года ученый был депутатом Госдумы, с 1999-го — как член фракции КПРФ.

Алферов был вице-президентом РАН с 1991 по 2017 год. С 1997 года он был ректором Санкт-Петербургского академического университета.