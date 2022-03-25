Умерла аниматор «Союзмультфильма» Виолетта Колесникова

Умерла аниматор «Союзмультфильма» и одна из создательниц «Винни Пуха» Виолетта Колесникова.

Советская и российская художник-мультипликатор Виолетта Колесникова умерла на 84-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию «Союзмультфильма» на своей странице во «ВКонтакте».

Причины смерти художницы не уточняются.

Колесникова принимала участие в создании более чем 90 фильмов, среди которых «Винни Пух», «Бременские музыканты», «Возвращение блудного попугая», «Тайна третьей планеты».