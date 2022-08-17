Умерла бывший директор школы искусств Петрозаводска

Не стало экс-директора школы № 1 с углубленным изучением предметов художественного профиля, Почетного гражданина Петрозаводска Галины Корожневой.

Известный педагог Галина Корожнева скончалась на 87-м году жизни. Об этом сообщили в администрации столицы Карелии.

Галина Корожнева в 1961 году окончила Петрозаводский государственный университет с квалификацией «Учитель истории». В 44 лет она работала в образовательных учреждениях города – школах-интернатах № 8, 9, 11, в средних школах № 3 и 35. В 1986 году она стала директором школы № 1 с углубленным изучением предметов художественного профиля.

Под руководством Галины Корожневой школа добилась многих успехов, ее выпускники достигли профессиональных высот в музыке, хореографии, живописи, дизайне. В 2000 году педагогический коллектив школы был награжден грамотой организации ЮНЕСКО за большой вклад в эстетическое образование.

Галина Сергеевна за свою профессиональную деятельность была удостоена высоких правительственных наград, награждена Орденом Дружбы, в 2006 году ей было присвоено звание «Почетный гражданин города Петрозаводска».

Администрация Петрозаводска выражает глубокие соболезнования родным и близким Галины Корожневой.