Умерла бывший руководитель республиканского диабетического общества

Ушла из жизни один из основателей Карельского республиканского диабетического общества Вера Гладикова.

Веры Григорьевны Гладиковой не стало 1 июня. О смерти одного из основателей Карельского республиканского диабетического общества, вице-президента российской диабетической ассоциации сообщили общественники.

Прощание с Верой Григорьевной состоится 6 июня с 11.00 до 12.00 в траурном зале №1 по улице Вольная.

«Любим, скорбим, помним», - пишут друзья и представители диабетического общества.