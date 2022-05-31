Умерла бывший руководитель республиканского диабетического общества

Ушла из жизни один из основателей Карельского республиканского диабетического общества Вера Гладикова.
Веры Григорьевны Гладиковой не стало 1 июня. О смерти одного из основателей Карельского республиканского диабетического общества, вице-президента российской диабетической ассоциации сообщили общественники.
Прощание с Верой Григорьевной состоится 6 июня с 11.00 до 12.00 в траурном зале №1 по улице Вольная.
«Любим, скорбим, помним», - пишут друзья и представители диабетического общества.
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