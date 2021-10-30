Умерла известный в Петрозаводске врач

Скончалась бывший заместитель главного врача городской поликлиники №1 Валентина Беляева.

Ушла из жизни врач-терапевт Валентина Беляева, сообщили в Минздраве Карелии. В разные годы Валентина Михайловна работала заместителем главного врача Городской поликлиники №1 по экспертизе временной нетрудоспособности, начальником отдела лечебно-профилактической помощи в Министерстве здравоохранения республики, врачом-инспектором отдела здравоохранения исполкома Петрозаводского городского совета.

Прощание с Валентиной Михайловной состоится 1 ноября в траурном зале по адресу: ул. Кирова, д.40-а с 11 до 12 часов.