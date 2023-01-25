Умерла основатель факультета политических и социальных наук ПетрГУ Валентина Максимова

Ушла из жизни заслуженный деятель науки Республики Карелия, доктор исторических наук, профессор Валентина Семеновна Максимова.

На девяносто третьем году ушла из жизни основатель и руководитель факультета политических и социальных наук ПетрГУ, действительный член Академии политической науки Валентина Максимова.

Валентина Семеновна родилась в 1931 году в деревне Красный Бор Ленинградской области.

В 1947-50 годы - училась в Петрозаводском педагогическом училище. Была избрана секретарем комсомольской организации училища. На долгие годы жизнь Максимовой была связана с комсомолом.

По окончанию университета, вслед за мужем, военным морским офицером Тихоокеанского флота, уехала во Владивосток, где работала до 1960 года в гидрометеорологическом техникуме города.

В 1960-егоды вместе с семьей Валентина Семеновна вернулась в Петрозаводск. Работала директором средних школ №26 и №22. Поступила в аспирантуру в ПетрГУ. В 1966 году успешно защитила кандидатскую диссертацию по проблемам всестороннего развития учащихся общеобразовательных школ (1956-1966) по специальности «История». И всю дальнейшую жизнь Валентина Семеновна посвятила ПетрГУ.

С 1966 года Валентина Семеновна работала на кафедре философии и научного коммунизма университета. В университете Сорбонны в Париже работала над докторской диссертацией, которую успешно защитила в мае 1980 года на кафедре всеобщей истории Ленинградской высшей партийной школы при ЦК КПСС.

Профессор Максимова с 1980 года заведовала кафедрой научного коммунизма, образованной в результате разделения кафедры философии и научного коммунизма. В годы перестройки Валентина Семеновна с 1986 по 1989 гг. преподавала на философском факультете в Карлов университете в Праге, продолжая руководить кафедрой в ПетРГУ. С 1989 года после легализации политологического образования в СССР Валентина Семеновна активно включилась в процесс преобразования политического образования. И в 1991 году кафедра научного коммунизма, возглавляемая Валентиной Семеновной была преобразована в общеуниверситетскую кафедру политологии и социологии, на которой усилиями ее преподавателей было положено начало политологическому и социологическому образованию в Республике Карелия.

В сложные 1990-е Максимовой в университете были открыты специальности: «Политология», «Социология», «Социальная работа», «Международные отношения».

В 2001 году усилиями Валентины Семеновны был создан Факультет политических и социальных наук, который она возглавила и продолжала им руководить до завершения своей трудовой деятельности. На факультете были созданы кафедра Международные отношения, Политологии, Социологии, Социальной работы, Иностранных языков; открыты аспирантуры по двум специальностям по направлениям Политические науки

Факультет политических и социальных наук, созданный усилиями Валентины Семеновны и ее коллег был одним из самых престижных факультетов в начале 2000-х.

Будучи блестящим ученым, волевым и авторитетным руководителем, примером для своих коллег, студентов и учеников, Валентина Семеновна всегда оставалась отзывчивым и неравнодушным человеком, мудрым наставником, прекрасной и любящей бабушкой для своих внуков.

Валентина Семеновна Максимова навсегда останется в памяти своих коллег, выпускников и учеников, а также в истории Петрозаводского государственного университета.