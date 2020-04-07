Умерла Почетный гражданин Петрозаводска Галина Сергеевна Солдатова

Сегодня на 90-м году жизни умерла Галина Сергеевна Солдатова – бывший председатель совета ветеранов микрорайона Древлянка, Почетный гражданин Петрозаводска.

В Петрозаводске Галину Сергеевну называют "легендой дошкольного образования". В 1962 году она впервые в городе создала детское дошкольное учреждение нового типа, объединяющего в себе ясли и детский сад. Более 24 лет Галина Сергеевна проработала заведующей этим учреждением (детский сад № 83).

Долгое время Галина Сергеевна Солдатова возглавляла совет ветеранов войны и труда микрорайона Древлянка, была членом Попечительского совета микрорайона, активно занималась защитой прав людей пожилого возраста, поддержкой пенсионеров.

На Древлянке совет ветеранов под руководством Галины Сергеевны Солдатовой был центром притяжения людей пожилого возраста – для них работали кружки, проводились лекции по ведению дачного хозяйства и другие мероприятия, ветераны ездили на экскурсии, пенсионерам, попавшим в сложные жизненные ситуации, оказывалась материальная помощь. Правовая поддержка пожилых жителей велась в рамках бесплатной юридической службы.

За общественную работу с ветеранами города, а также за вклад в развитие дошкольного образования Галине Сергеевне Солдатовой было присвоено звание Почетный гражданин Петрозаводска.

Редакция сайта "Столица на Онего", руководитель Попечительского совета Древлянки Девлет Алиханов, а также реском КПРФ выражают соболезнования родным и близким Галины Сергеевны Солдатовой.