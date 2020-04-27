"Умные" счетчики показали свою востребованность в период самоизоляции

В период самоизоляции для многих граждан остро встал вопрос сбора и передачи показаний с приборов учета в ресурсоснабжающую организацию.

Решение для большинства – это "умные" счётчики. Компания "Энерго-Решение", занимающаяся внедрением систем сбора данных с приборов учета в многоквартирных домах, рассказала о самом востребованном смарт-устройстве во время карантина.



"Умный" счётчик – это прибор учёта нового поколения, умеющий самостоятельно передавать информацию в сбытовую организацию. Он подходит для учёта холодной и горячей воды, а также для электрической и тепловой энергии. Его главное преимущество – своевременная и безошибочная передача данных в дистанционном режиме без участия потребителя. Жильцам больше не нужно снимать показания за плиткой, под раковиной или в других труднодоступных местах. Возможность получения данных и просмотра на компьютере или телефоне является очевидным преимуществом. Особенно это актуально для городских жителей, которым нужно снимать показания на даче или в удаленно расположенном гараже, и для дачников, которым приходится ежемесячно тратить время и деньги на дорогу для снятия показаний в городской квартире.

Смарт-прибор позволяет достоверно отслеживать потребление услуг в каждой квартире и во всем доме в целом, а также снижает риск безучетного потребления недобросовестными жильцами.

Одно из преимуществ "умных" счетчиков – возможность быстрого определения утечки и автоматическое перекрытие воды, это позволяет и сэкономить, и не залить соседей. При этом если хозяева уехали в отпуск, и залили соседей, водоснабжение можно отключить дистанционно, не проникая в квартиру.

Или контролировать пофазный уровень напряжения на входе в дом, многие из нас замечали, что лампочки начинают очень ярко гореть или наоборот тускло, это говорит о том, что необходимо провести осмотр щитовой дома и проверить связь до трансформаторной подстанции.

Владельцы умных счетчиков могут не только анализировать почасовую динамику потребления, но также им доступна возможность оптимизации расходов и с помощью перехода на многотарифный учет. Таким образом пользователь сможет перейти с обычного тарифа на тариф день/ночь.

При установке новых счетчиков нет необходимости менять проводку или систему водоснабжения, достаточно установить приборы учета вместо существующих.

Для дачников и владельцев частных домов есть специальные счетчики с расщепленной архитектурой. Это когда измерительный прибор расположен на столбе или в щитке, а хозяевам выдается индикаторное устройство, с помощью которого можно самостоятельно следить за показаниями прибора.

Как установить "умные" счётчики в многоквартирном доме?

Установка смарт-прибора в среднем занимает полгода. Процесс реализации состоит из пяти этапов:

1. Решение общего собрания о необходимости внедрения;



2. Разработка проекта внедрения умных счетчиков в многоквартирном доме / в гаражном или дачном кооперативе;



3. Определение источника финансирования;



4. Внедрение умных счетчиков в доме;



5. Техническое сопровождение системы.

Заказать услугу по внедрению "умных" счётчиков под ключ или один из этапов внедрения вы можете в компании "Энерго-Решение".

Компания "Энерго-Решение" более 5 лет профессионально занимается автоматизированными системами сбора данных с приборов учета.

Услуги предоставляемые компанией "Энерго-Решение":

1. Обследованием многоквартирного дома для определения оптимальной системы сбора данных и очередности внедрения.



2. Расчет эффективности автоматизированной системы учета ресурсов в доме.



3. Проектированием системы "умные" счетчики.



4. Организацией внедрения и настройки системы "умные" счетчики.



5. Технической поддержкой и обслуживанием системы, включая передачу данных в ресурсоснабжающую организацию, контроль работоспособности приборов учета, сроков поверки, утечек и формирование отчётности.

Подробнее ознакомиться с услугами вы можете:

Через сайт: energo-solutions.ru

Телефон: 8 (8142) 330-880

Телефон отдела услуг: +79212294778

Почта: info@energo-solutions.ru

Адрес: Петрозаводск, ул. Ленинградская, дом 8а, офис 1.

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