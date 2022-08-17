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«Умные» спортивные площадки построят в нескольких городах Карелии

Новости. Общество
10:14, 24 Августа 2022

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Начался прием заявок от регионов на получение субсидии «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» в 2023 году.

Он продлится до 2 сентября 2022 года. Чтобы получить субсидию, регионам необходимо представить на конкурс маркетинговые исследования о целесообразности строительства, проанализировать потребности населения. Планируется, что с помощью этой программы в регионах будет построено более 80 модульных спортивных залов и почти 200 умных спортивных площадок.

В карельском Минспорта рассказали, что и когда получит республика в рамках этого проекта.

«В Карелии в рамках федерального проекта „Бизнес-спринт“ будем устанавливать четыре „умных“ спортплощадки — в Костомукше, Петрозаводске, Лахденпохья и Олонце, — рассказал первый заместитель министра образования и спорта Республики Карелия Антон Чивин. — Это смарт-объекты, оборудованные Wi-Fi. Отсканировав QR-код, можно получить инструкцию от тренера, сформировать программу тренировок и следить за правильной техникой выполнения упражнений. В этом году мы только закупаем оборудование, уже объявлены аукционы. Установку запланировали на 2023 год, места установки уже определены. Подчеркну, что заниматься на смарт-площадках смогут все желающие».

Одобряют эти инициативы и жители карельской столицы, в которой скоро будут установлены такие площадки.

«Это будет хорошо для детей, подростков и жителей города. Ждём, когда они появятся у нас, — отметил петрозаводчанин Сергей Надененко. — Молодежь сейчас у нас вся в интернет-пространстве. И если они будут сидеть дома, пользуясь интернетом, толку не будет. А тут хоть как-то будут вовлекаться в спортивные игры с помощью свободного доступа в интернет».   

По словам заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, Федеральный проект «Бизнес-спринт» предполагает и участие предпринимателей в формировании качественной и доступной среды для занятий спортом для всех возрастов. А правительство России, в свою очередь, будет выделять субсидии регионам на софинансирование подобных проектов.

«Начиная с 2023 года субъектам будет направлено более 3 млрд рублей на эти цели. Сейчас стартовал прием заявок от регионов. Под строительство ФОКов, стадионов и спортплощадок, а также на закупку инвентаря и выкуп объектов инвесторы смогут получить льготные кредиты. Такое взаимодействие государства и бизнеса позволит сделать занятия спортом доступнее для наших граждан. Напомню, ключевая цель до 2030 года — обеспечить долю 70% граждан, регулярно занимающихся спортом», — заявил Дмитрий Чернышенко.

Это командная работа государства и бизнеса, которая поможет сделать занятия спортом доступнее для граждан.

 

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