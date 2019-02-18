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Новости. Криминал
11:01, 18 Февраля 2019
фото: https://vk.com/mvd10

Уникальную коллекцию подстаканников украли у дачника в Карелии

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Оперативники Прионежья установили подозреваемого в краже коллекции подстаканников.

Оперативники Прионежья установили подозреваемого в краже коллекции подстаканников. По данным МВД Карелии, 15 февраля в полицию обратился 58-летний житель Петрозаводска. Он сообщил, что из его дачного дома в поселке Ладва-Ватка похищена коллекция, которую он собирал всю жизнь – 75 подстаканников.

"По предварительным оценкам, ущерб превысил 15 000 рублей", - отметили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 48-летнего ранее судимого местного жителя. Ранее он бывал в доме потерпевшего, так как в качестве разнорабочего делал там ремонт. Тогда он и приметил внушительную коллекцию подстаканников. Февральским поздним вечером, когда владельца дома не было, гражданин взломал замок на входной двери и похитил уникальный набор.

"Затем мужчина сдал подстаканники в ломбард. Примечательно, что в этой организации решили реализовать отдельные элементы коллекции за 20 000 рублей, тогда как сдавшему заплатили за все вчетверо меньше", - сказали в ведомстве.

Часть похищенного изъята и будет возвращена владельцу. Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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кир
2019-02-18 12:43:29
Во все дачных кооперативах такое происходит. Не все пишут заявления. Сделали амнистию зекам, а там хоть трава не расти. Жрать им надо, а "кто обустроит Россию"?
Гость
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