Уникальную коллекцию подстаканников украли у дачника в Карелии

Оперативники Прионежья установили подозреваемого в краже коллекции подстаканников.

Оперативники Прионежья установили подозреваемого в краже коллекции подстаканников. По данным МВД Карелии, 15 февраля в полицию обратился 58-летний житель Петрозаводска. Он сообщил, что из его дачного дома в поселке Ладва-Ватка похищена коллекция, которую он собирал всю жизнь – 75 подстаканников.

"По предварительным оценкам, ущерб превысил 15 000 рублей", - отметили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 48-летнего ранее судимого местного жителя. Ранее он бывал в доме потерпевшего, так как в качестве разнорабочего делал там ремонт. Тогда он и приметил внушительную коллекцию подстаканников. Февральским поздним вечером, когда владельца дома не было, гражданин взломал замок на входной двери и похитил уникальный набор.

"Затем мужчина сдал подстаканники в ломбард. Примечательно, что в этой организации решили реализовать отдельные элементы коллекции за 20 000 рублей, тогда как сдавшему заплатили за все вчетверо меньше", - сказали в ведомстве.

Часть похищенного изъята и будет возвращена владельцу. Возбуждено уголовное дело.