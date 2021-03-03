Уникальные дома "Каскада"

Если вы хотите купить новую квартиру, то наверняка уже погрузились в изучение новостроек Петрозаводска.

Чтобы выбрать оптимальный вариант, обязательно рассмотрите самый масштабный проект от строительной компании "Век" - жилой комплекс "Каскад". Он расположен в микрорайоне Древлянка-9 на пересечении улиц Попова и Сыктывкарской. "Каскад" носит звание "Лучший"* и ориентирован на создание максимально комфортных условий, когда вам не нужно выходить за пределы комплекса, чтобы совершить покупки, заняться спортом, провести время с семьей или просто отдохнуть от шумного города.

Основные преимущества ЖК "Каскад":

•Монолитное домостроение

•Крышные газовые котельные: гибкий отопительный сезон, горячая вода круглый год и низкие коммунальные платежи.

•Всё на территории комплекса – магазины, салоны красоты, мед. учреждения, спортивный клуб, детские дошкольные учреждения и др.

•Благоустроенные дворы, чистота и порядок

•Детские сады и школа в шаговой доступности

•Лес и речка по соседству

•Собственный сквер, велодорожки и прогулочные зоны

•Кладовые для хранения сезонных и крупногабаритных вещей в каждом доме

•Развитая инфраструктура микрорайона

•В шаговой доступности торгово-развлекательный центр "Лотос Plaza"

•Транспортная доступность

•Надежная управляющая компания (офис находится на территории комплекса)

Сегодня компания возводит два новых дома (№9 и №10) – единственные в рамках всего жилого комплекса "Каскад" с закрытой дворовой территорией и подземным паркингом. Пожалуй, эти преимущества отвечают двум главным современным тенденциям: приватность и безопасность жизни. Закрытая благоустроенная территория без машин станет отличным местом для отдыха всей семьи. Проектами предусмотрены игровые комплексы для детей разных возрастов, спортивные тренажеры для взрослых, малые архитектурные формы и ландшафтный дизайн. Подземный паркинг станет идеальным решением для безопасного и комфортного хранения автомобилей жителей.

Дом №9 планируется к сдаче уже летом 2021 года. Вы еще можете успеть выбрать в нем одну из планировок 4-х комнатных квартир. Дом №10 будет сдаваться в III квартале 2022 года. На выбор есть любые варианты: от 1 до 4 комнат .

На этапе строительства цена всегда ниже, поэтому покупать квартиры сейчас особенно выгодно. Действующие акции и беспроцентная рассрочка от застройщика сделают покупку еще легче и приятнее. Для комфорта покупателей все сопровождение сделки можно оформить удаленно, без необходимости посещения офиса продаж. Вся подробная информация по тел. 33-00-43. С ценами и планировками вы также можете ознакомиться самостоятельно на сайте компании.

*Решением Союза архитекторов Карелии признан победителем профессионально-архитектурной премии в номинации "Градостроительство-проект" за проект застройки микрорайона Древлянка-9 в г. Петрозаводске.

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