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Уникальные дома "Каскада"

Новости. Экономика
13:00, 04 Марта 2021
фото: © "Век"
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Если вы хотите купить новую квартиру, то наверняка уже погрузились в изучение новостроек Петрозаводска.

Чтобы выбрать оптимальный вариант, обязательно рассмотрите самый масштабный проект  от строительной компании "Век" -  жилой комплекс "Каскад".  Он расположен в микрорайоне Древлянка-9 на пересечении улиц Попова и Сыктывкарской.  "Каскад"  носит звание "Лучший"*  и  ориентирован на создание максимально комфортных условий, когда вам не нужно выходить за пределы комплекса, чтобы совершить покупки,  заняться спортом, провести время с семьей или просто отдохнуть от шумного города.

Основные преимущества ЖК "Каскад":

•Монолитное домостроение
•Крышные газовые котельные: гибкий отопительный сезон, горячая вода круглый год и низкие коммунальные платежи.
•Всё на территории комплекса – магазины, салоны красоты, мед. учреждения, спортивный клуб, детские дошкольные учреждения и др.
•Благоустроенные дворы, чистота и порядок
•Детские сады и школа в шаговой доступности
•Лес и речка по соседству
•Собственный сквер, велодорожки и прогулочные зоны
•Кладовые для хранения сезонных и крупногабаритных вещей в каждом доме
•Развитая инфраструктура микрорайона
•В шаговой доступности торгово-развлекательный центр "Лотос Plaza"
•Транспортная доступность
•Надежная управляющая компания (офис находится на территории комплекса)

Сегодня компания возводит два новых дома (№9 и №10) – единственные в рамках всего жилого комплекса "Каскад" с закрытой дворовой территорией и подземным паркингом.  Пожалуй, эти  преимущества  отвечают двум главным современным тенденциям: приватность и безопасность жизни.  Закрытая благоустроенная территория без машин  станет отличным местом для отдыха всей семьи. Проектами предусмотрены игровые комплексы для детей разных возрастов,  спортивные тренажеры для взрослых, малые архитектурные формы  и ландшафтный дизайн.  Подземный паркинг станет идеальным решением для безопасного и комфортного хранения автомобилей жителей.

Дом №9 планируется к сдаче уже летом  2021 года. Вы еще можете успеть выбрать в нем  одну из планировок 4-х комнатных квартир.  Дом  №10 будет сдаваться в  III квартале 2022 года.  На выбор  есть любые  варианты: от 1 до 4 комнат .  

На этапе строительства цена всегда ниже, поэтому  покупать квартиры  сейчас особенно выгодно. Действующие  акции и беспроцентная рассрочка от застройщика   сделают покупку еще легче и приятнее.  Для комфорта покупателей все сопровождение сделки можно оформить удаленно,  без необходимости посещения офиса продаж.  Вся подробная информация по тел. 33-00-43. С ценами и планировками вы также можете ознакомиться самостоятельно на сайте компании.

*Решением Союза архитекторов Карелии признан победителем профессионально-архитектурной премии в номинации "Градостроительство-проект" за проект застройки микрорайона Древлянка-9 в г. Петрозаводске.

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