Уникальный беспилотник испытали в Карелии

В Петрозаводске прошли испытания грузового дрона, созданного в республике.

На набережной Гюллинга в центре Петрозаводска 18 октября прошли испытания первого в республике грузового беспилотника, созданного в Карелии. Свое изобретение представили специалисты инженерного центра «ИЛМА», базирующегося в столице Карелии.

В феврале 2023 года был зарегистрирован инженерный центр «ИЛМА». В июне мы получили финансирование от венчурного фонда Карелии и начали разработку первого грузового дрона «Паук-30». Помощь оказал и Минэк Карелии. В конце августа прошли тестовые испытания, тогда же был получены разрешение и регистрационный номер», — рассказал «Столице на Онего» заместитель генерального директора центра «ИЛМА» Андрей Иванов.

Паук-30 — грузовой дрон, первый из созданных в Карелии, способный поднимать до 30 кг веса. Дальность полета без груза составляет до 60 километров, высота полета — 2,5 тысячи метров, при полной зарядке он может находиться в полете до 50 минут. Дрон способен летать при температурах от +40 и -30°С. Модель может быть оснащена различными устройствами.

«Этот дрон предназначен для пожаротушения. Внизу у него прикреплен кронштейн, он будет сбрасывать специальные порошковые капсулы в пожар. Он может применяться для тушения высотных зданий в тех точках, куда не достают пожарные лестницы», — уточнил Андрей Иванов.

По его словам, в настоящий готовится большая линейка дронов. В работе уже 4 прототипа, планируется до 20 различных модификаций. Пока речь идет об опытных образцах и индивидуальных дронов, серийное же производство зависит от заказов. В частности, сейчас уже есть заказ на серию небольших дронов.

Гендиректор центра «ИЛМА» Леонид Рашевский поделился планами на ближайшее будущее. Сейчас центр разрабатывает новый небольшой аппарат «Жук» весом около килограмма, который будет решать конкретные задачи. Кроме того, в планах — обучение молодежи работе с беспилотниками.

По словам Леонида Рашевского, аналогов в России по грузоподъемности у карельского беспилотника нет. Уникальный аппарат будет интересен заказчикам со всей страны.

Напомним, центр «ИЛМА» был образован в начале нынешнего года, а летом прошли испытания первого дрона, созданного в Карелии.