Универсальная спортплощадка появится в одном из самых больших районов Петрозаводска (ФОТО)

На Перевалке также обустроят уличные тренажеры и комплекс для воркаута, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Подрядчик, компания «Люмакс», приступил к благоустройству Нигиницкого сквера на Перевалке, в районе дома №6 по улице Крылова.



Здесь появится спортивная площадка для занятий футболом, волейболом и баскетболом. Также в парке обустроят пешеходные дорожки, установят тренажеры и комплекс для воркаута. Работы в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» должны завершить в августе.



«Спортивная площадка уже практически готова, осталось только уложить травмобезопасное покрытие из резиновой крошки, нанести разметку, установить ограждение вокруг объекта и тренажеры», - говорится в сообщении пресс-службы администрации карельской столицы.



Площадка для воркаута включит в себя многофункциональный комплекс из шведской стенки, брусьев, гимнастических колец и каната, перекладин для подтягиваний, наклонной скамьи, трехуровневых скамеек, двухсекционного рукохода, спаренного с турниками.



На разминочной площадке разместят тренажеры разных видов – верхняя тяга, жим ногами, жим от груди, горизонтальный велотренажер, лыжный ход, маятник, райдер, степпер, а также шаговый тренажер.



Инициатива благоустройства территории принадлежит общественно-культурному центру «Согласие», расположенному в доме № 6 по Крылова.















В этом году в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» в столице Карелии должны благоустроить семь общественных территорий: помимо Нигиницкого сквера, в список входят Семейная аллея, аллея Энтузиастов, Побережный парк, Ключевской сквер, Лососинский парк, сквер Машиностроителей. Эти территории выбрали жители на общероссийском голосовании.