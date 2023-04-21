Универсальная спортплощадка появится в одном из самых больших районов Петрозаводска (ФОТО)

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09:47, 16 Июня 2023
фото: © мэрия Петрозаводска/ВК

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На Перевалке также обустроят уличные тренажеры и комплекс для воркаута, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Подрядчик, компания «Люмакс», приступил к благоустройству Нигиницкого сквера на Перевалке, в районе дома №6 по улице Крылова.

Здесь появится спортивная площадка для занятий футболом, волейболом и баскетболом. Также в парке обустроят пешеходные дорожки, установят тренажеры и комплекс для воркаута. Работы в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» должны завершить в августе.

«Спортивная площадка уже практически готова, осталось только уложить травмобезопасное покрытие из резиновой крошки, нанести разметку, установить ограждение вокруг объекта и тренажеры», - говорится в сообщении пресс-службы администрации карельской столицы.

Площадка для воркаута включит в себя многофункциональный комплекс из шведской стенки, брусьев, гимнастических колец и каната, перекладин для подтягиваний, наклонной скамьи, трехуровневых скамеек, двухсекционного рукохода, спаренного с турниками.

На разминочной площадке разместят тренажеры разных видов – верхняя тяга, жим ногами, жим от груди, горизонтальный велотренажер, лыжный ход, маятник, райдер, степпер, а также шаговый тренажер.

Инициатива благоустройства территории принадлежит общественно-культурному центру «Согласие», расположенному в доме № 6 по Крылова.







В этом году в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» в столице Карелии должны благоустроить семь общественных территорий: помимо Нигиницкого сквера, в список входят Семейная аллея, аллея Энтузиастов, Побережный парк, Ключевской сквер, Лососинский парк, сквер Машиностроителей. Эти территории выбрали жители на общероссийском голосовании. 

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