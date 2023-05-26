Университет Петрозаводска вошел в число лучших вузов мира

Петрозаводский государственный университет вошел в мировой рейтинг RUR за 2023 год.

Опубликованы результаты ежегодного мирового рейтинга высших учебных заведений Round University Ranking (RUR) за 2023 год: ПетрГУ — в числе лучших вузов мира.

Так, в рейтинг вошли свыше тысячи двухсот, точнее — 1214 ведущих университетов мира. Россию представили 122 вуза — это 10% от всех участников, в числе которых и Петрозаводский государственный университет.

Отметим, ВУЗы оцениваются по 20 показателям, охватывающим четыре ключевых направления — образование, научные исследования, международная деятельность и финансовая устойчивость.