Униженный доплатой ветеран пообещал отправить ее Медведеву

Пенсионер Владимир Попов сообщил, что обращался в социальный центр Магадана для перевода своей доплаты к пенсии премьер-министру Дмитрию Медведеву, но его письмо не приняли.

Ветеран труда намерен добиться этого, передает РИА Новости.

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Попов рассказал, что доплата в 683 рубля к его пенсии унижает его человеческое достоинство.

"Поэтому я решил перечислять эти деньги председателю правительства Медведеву. Но бумагу в соццентре у меня отказались принять", — пояснил он.

Руководитель регионального "Социального центра" Магадана Анатолий Куликов ранее уточнял, что речь идет не о прибавке к пенсии, а о выплате, которую предоставляют ветеранам в качестве компенсации за плату коммунальных услуг. Также он отмечал, что эти средства перечисляются адресно, то есть перевести их другому человеку невозможно, отмечает Лента.ру.