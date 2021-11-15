Упавшая с 8 этажа жительница Петрозаводска идет на поправку

Женщина, получившая серьезные травмы при падении с 8 этажа, продолжает лечение в БСМП Петрозаводска.

Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе БСМП, петрозаводчанка, которая выпала из окна 8 этажа девятиэтажки, была прооперирована и продолжает лечение в больнице.

«Из ИТАРа пациентка уже переведена в обычную палату», — сообщили в БСМП.

Напомним, трагедия произошла 20 октября в доме № 26а по улице Калинина. 47-летняя женщина упала с 8 этажа. Несмотря на многочисленные серьезные травмы, полученные при падении с высоты, женщина выжила и была госпитализирована.

В Следкоме Карелии сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.