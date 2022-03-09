Упавшая с крыши глыба льда разбила автомобиль в центре Петрозаводска (ФОТО)

Пострадала машина, припаркованная возле дома по улице Горького.

Читатель паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовал фото автомобиля, разбитого упавшей с крыши дома, где он был припаркован, ледяной глыбой. Инцидент произошел в центре Петрозаводска.

«„А глыбы всё летят и падают…“(Горького, 28, сегодня с утра). Стекло, багажник, плафон…» — уточнил место автор фото.

Ранее в Кеми из-за несвоевременной очистки от снега рухнул козырек над подъездом в многоквартирном доме — под ним оказалась детская коляска.