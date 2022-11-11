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Упавшую в Петрозаводске остановку подняли и закрепили булыжниками (ФОТО)

Новости. Общество
16:30, 13 Ноября 2022
фото: "Столица на Онего"

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Три камня положили у основания снесенной ветром остановки на Древлянке.

Читатель «Столицы на Онего» прислал фото остановки, снесенной ветром на Лососинском шоссе в Петрозаводске. Напомним, ранее «Губернiя Daily» сообщала о том, что утром 13 ноября остановку и дорожный знак сдуло сильным ветром.

Судя по фото, остановку подняли и водрузили на место. Чтобы придать устойчивости, в основание остановки заложили три больших булыжника.

Покореженный дорожный знак выпрямлять не стали.

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