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Употребление домашних заготовок может привести к летальному исходу, предупредили россиян

Новости. Общество
21:30, 22 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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Роспотребнадзор предупредил россиян, что домашние консервы могут стать причиной опасного заболевания – ботулизма.

"В период активной заготовки домашних консервов и продуктов на зиму Роспотребнадзор напоминает, что ботулизм – тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом", – сообщается на сайте ведомства.

По информации Роспотребнадзора, в среднем каждый год от ботулизма страдают около 200 человек. В первом полугодии 2020 года от ботулизма пострадали 60 человек, из них шесть с летальным исходом (10%), сообщает издание "РИА Новости".

Ведомство напомнило, что возбудители ботулизма живут только при отсутствии доступа кислорода. Именно поэтому ботулизмом часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства. При этом внешний вид, вкус и запах продуктов не изменяется, однако иногда может отмечаться вздутие консервных банок.
 
Роспотребнадзор порекомендовал хранить домашние консервы только в холодильнике или в погребе, перед употреблением прокипятить, а также немедленно обращаться к врачу, если после употребления консервов или копченой продукции возникает плохое самочувствие.

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Комментарии

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кир
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