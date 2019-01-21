13:57, 21 Января 2019
Управление капстроительства Карелии объявило о вакансиях с зарплатой до 50 тысяч рублей
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Управление объявил набор сотрудников в связи с увеличением объемов финансирования для реализации госпрограмм.
Так, требуются начальник организационно-правового отдела (40-50 тыс. рублей), ведущий юрисконсульт (25-35 тыс. рублей), ведущий инженер (40-55 тыс. рублей), инженер (35 тыс. рублей), инженер-геодезист (35-45 тыс. рублей), инженер-энергетик (35-45 тыс. рублей), кадастровый инженер (35-45 тыс. рублей), инженер-теплотехник (35-45 тыс. рублей).
Кроме этого, открыта вакансия ведущего инженера со знанием сметного дела (35-45 тыс. рублей), ведущий инженер со знание права (30-35 тыс. рублей).
Резюме направляйте по адресу: uks@onego.ru, телефон для справок: 8 (814-2) 78-05-79.
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