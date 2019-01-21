Управление капстроительства Карелии объявило о вакансиях с зарплатой до 50 тысяч рублей

Управление объявил набор сотрудников в связи с увеличением объемов финансирования для реализации госпрограмм.

Так, требуются начальник организационно-правового отдела (40-50 тыс. рублей), ведущий юрисконсульт (25-35 тыс. рублей), ведущий инженер (40-55 тыс. рублей), инженер (35 тыс. рублей), инженер-геодезист (35-45 тыс. рублей), инженер-энергетик (35-45 тыс. рублей), кадастровый инженер (35-45 тыс. рублей), инженер-теплотехник (35-45 тыс. рублей).

Кроме этого, открыта вакансия ведущего инженера со знанием сметного дела (35-45 тыс. рублей), ведущий инженер со знание права (30-35 тыс. рублей).

Резюме направляйте по адресу: uks@onego.ru, телефон для справок: 8 (814-2) 78-05-79.