Управление национальным парком "Ладожские шхеры" в Карелии передано заповеднику "Кивач"

Федеральные власти утвердили положение о парке через два года после его создания.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ утвердило положение о национальном парке "Ладожские шхеры" в Карелии, который был создан федеральным правительством в конце декабря 2017 года. Как отмечается в положении, на территории парка запрещена любая деятельность, которая способна нанести ущерб его природным комплексам, объектам растительного и животного мира и культурно-историческим памятникам. В частности, под запрет попали добыча полезных ископаемых, лесозаготовка, промышленное рыбоводство, строительство магистральных дорог, трубопроводов и линий электропередачи, а также спортивная и любительская охота.

Примечательно, что российские власти не стали создавать для новой особо охраняемой природной территории своей дирекции. Управление парком передано государственному природному заповеднику "Кивач", который является федеральным бюджетным учреждением.