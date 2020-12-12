Управление Росгвардии по Карелии проводит новогодний конкурс елочной игрушки

К участию приглашаются семьи сотрудников и военнослужащих территориального управления.

В Управлении Росгвардии по Республике Карелия в преддверии Нового Года и Рождества Христова с 14 по 27 декабря проводится творческий конкурс на лучшую новогоднюю елочную игрушку. К участию приглашаются семьи сотрудников и военнослужащих территориального управления. От каждой семьи – одна поделка.

Участники могут использовать любые материалы и любую технику при изготовлении елочных игрушек. Приветствуются всевозможные игрушки с фантазийными рисунками, различные объемные фигурки символов новогоднего праздника и наступающего года.

Основными требованиями к работам являются оригинальность, эстетичность, яркость и выразительность исполнения.

Игрушки украсят новогоднюю елку в территориальном управлении Росгвардии.

Итоги будут подведены 28 декабря.