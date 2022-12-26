Управление труда Карелии объяснило признаки неформальной занятости на предприятиях

Управление труда и занятости республики в 2022 году выявило более 200 субъектов бизнеса с возможными признаками неформальной занятости.

Ведомство перечислило эти признаки.

В первую очередь Управление обращает внимание на предприятия, снявшиеся с государственной регистрации, либо имеющие нулевую численность работников, а также выплачивающие заработную плату ниже установленного минимального размера оплаты труда.

«По 136 объектам уже проведены профилактические и разъяснительные мероприятия, по остальным работа продолжается. Выявлены 20 случаев осуществления гражданами деятельности без регистрации либо оформления трудовых отношений. В результате все эти граждане „выведены из тени“: 10 человек зарегистрировались в качестве самозанятых, 5 — в качестве ИП, один — в качестве юридического лица, а также оформлены трудовые отношения с 4 работниками», — сообщили в Управлении.