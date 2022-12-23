Управление труда объяснило причины резкого снижения молодежной безработицы в Карелии

Регистрируемая безработица среди молодёжи в Карелии снизилась в 1,6 раза по сравнению с началом года.

В течение года через службу занятости трудоустроились более 3,5 тысяч молодых людей.

Об этом сообщили в Управлении труда и занятости Карелии.

По мнению ведомства, одна из причин снижения молодежной безработицы - региональные меры государственной поддержки безработных и работодателей.

Работодателям частично возмещают расходы на зарплату работника в размере одного МРОТ, увеличенного на районный коэффициент, и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Благодаря этому работодатели охотнее принимают на работу выпускников колледжей и вузов.

Кроме того, размер единовременной помощи молодежи из числа безработных на открытие собственного дела: увеличен до 250 тысяч рублей. С начала года 63 молодых людей открыли бизнес в таких сферах, как прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров, рыболовство пресноводное, зрелищно-развлекательная деятельность, выращивание картофеля, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, производство изделий народных художественных промыслов и другие.