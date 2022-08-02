Управление труда: выплата «северных» с первого дня работы привлечет кадры из-за пределов Карелии

Обязательства бюджетных и коммерческих предприятий Карелии выплачивать северные надбавки к зарплатам независимо от стажа работы сотрудников позволит привлечь специалистов из других регионов России.

Такое мнение в интервью телеканалу «Россия 1. Карелия» высказала руководитель Управления труда и занятости республики Елена Фролова.

Она прокомментировала трехстороннее соглашение между Союзом промышленников и предпринимателей, профсоюзами и правительством, где прописаны новые обязательства о выплате «северных».

Согласно документу, работодатели независимо от формы собственности будут обязаны выплачивать работникам северные надбавки в полном размере с первого дня работы, независимо от возраста и стажа работы.

По мнению Фроловой, это позволит, с одной стороны удержать молодых жителей Карелии от переезда в другие регионы России, и, с другой — привлечь кадры из-за пределов республики.

«Это обеспечивает заинтересованность молодых жителей республики в трудоустройстве на предприятия Карелии… И это также является привлекательным для кадров из других регионов, которые заинтересованы приехать в нашу республику, но, не имея северного стажа, они отказываются пополнять кадровый состав, например, учреждений здравоохранения. Сейчас это привлекательно. Они могут приехать и работать у нас врачами или средним медперсоналом. То есть для них созданы те же условия, что и для жителей республики Карелия. Не секрет, что у нас острая нехватка медицинских кадров», — пояснила Фролова.