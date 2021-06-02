Подросткам в Карелии дадут работу на лето: объявлены вакансии и размер зарплаты

Службы занятости Карелии сформировали реестр работодателей, готовых принять на работу подростков на работу в время летних каникул.

Как сообщили в Управлении труда и занятости, в список вошел 141 работодатель, в том числе, 36 предприятий реального сектора экономики. Есть вакансии на «Петрозаводскмаше», в АО «ПКС Тепловые сети», АО «Кондопожский ЦБК», ООО «Кареллестранс», ООО «УКЦ «Перспектива» и многих других предприятиях.

Средний размер оплаты труда подростка за две недели работы в зависимости от возраста несовершеннолетнего составит от 8 до 10 тыс. рублей.

Какую работу им предлагают, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».