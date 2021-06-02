Реклама на сайте
Прислать новость
Петербургское такси «Таксовичкоф» доехало до Петрозаводска
02.06.2021 14:14
Найдена пропавшая ранее 81-летняя жительница Петрозаводска 3
02.06.2021 19:21
Два автомобиля разбились в аварии на севере Карелии, есть пострадавшие (ФОТО)
Сегодня 00:14

Подросткам в Карелии дадут работу на лето: объявлены вакансии и размер зарплаты

Новости. Общество
09:44, 03 Июня 2021
фото: Управление труда и занятости РК

Службы занятости Карелии сформировали реестр работодателей, готовых принять на работу подростков на работу в время летних каникул.

Как сообщили в Управлении труда и занятости, в список вошел 141 работодатель, в том числе, 36 предприятий реального сектора экономики. Есть вакансии на «Петрозаводскмаше», в АО «ПКС Тепловые сети», АО «Кондопожский ЦБК», ООО «Кареллестранс», ООО «УКЦ «Перспектива» и многих других предприятиях.

Средний размер оплаты труда подростка за две недели работы в зависимости от возраста несовершеннолетнего составит от 8 до 10 тыс. рублей.

Какую работу им предлагают, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2021, 16:08
Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
30.05.2021, 20:06
Очевидцы сняли видео пожара в гостинице "Северная" в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.05.2021, 19:52
Горит гостиница «Северная» в Петрозаводске (СРОЧНО)
27.05.2021, 19:50
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском
30.05.2021, 13:34
Внедорожник попал под лесовоз на трассе в Карелии – погибли два человека

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Клиники на Чайкиной. Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 11
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»