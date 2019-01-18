Управляющая компания "СтройСервис" изменила название на "КСМ-Комфорт"

Ребрендинг стал, с одной стороны, мерой вынужденной, с другой, давно назревшей.

На рынке жилищно-коммунальных услуг Петрозаводска есть компании, в названии которых используется сочетание слов "строй" и "сервис", что делает название неуникальным, а порой вызывает путаницу. Новое название управляющей компании "КСМ-Комфорт" подчеркивает принадлежность к группе предприятий "КСМ", бренду надёжному и уважаемому.

В сфере ЖКХ "СтройСервис", теперь "КСМ-Комфорт", работает более двадцати лет. Таких "старожилов" среди управляющих компаний единицы. За это время накоплен большой практический опыт и заслуженно положительная деловая репутация. На текущий момент под управлением компании находятся более 60 многоквартирных домов. В их числе новостройки от застройщика – компании "КСМ", а также многоквартирные дома "зрелого" жилого фонда. В планах на 2019 год увеличение количества объектов. К этому управляющая компания подходит ответственно, ведётся подготовка дополнительных специалистов.

В 2019 году компания ставит цель быть ещё более открытыми и удобными для своих клиентов. Для этого создает центр обслуживания клиентов, где можно оперативно решить любой вопрос. У клиентов "КСМ-Комфорт" появится удобный личный кабинет на сайте, мобильное приложение "Клиента компании", где каждый житель сможет получать всю необходимую информацию о платежах и задолженностях, подавать заявки диспетчеру и отслеживать статус заявки в режиме реального времени.

"Мы очень ценим доверие наших клиентов", - говорит зам. директора по развитию Наталья Лонина. "Вопреки расхожему некогда мнению, что управляющая компания нацелена лишь на работу "в своих интересах", люди начинают понимать, что управляющая компания – это партнёр, который помогает сделать жизнь комфортнее. Мы строим работу так, чтобы быть эффективными как для клиентов, так и для компании в равной степени. Мы ценим каждый положительный отзыв о нашей работе, по счастью, их не мало. Бывают ли отрицательные? Да, бывают. Ни один из них не остаётся без внимания. Для нас это повод для внимательного анализа, эффективных изменений, работы над ошибками, и стремления стать лучше."

По вопросам сотрудничества обращайтесь в офис ООО "КСМ-Комфорт" по адресу: Скандинавский проезд, д.12 или по телефону 8-902-7777-902.

Сайт компании - stroiservis.org.

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