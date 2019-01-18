Подписаться
Стул
1090
790
Вешалка
230
133
Шкаф-зеркало
3000
2150
Обои виниловые 0.53
497
199
Пена монтажная всезезонная
349
209
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
10:12, 18 Января 2019

Управляющая компания "СтройСервис" изменила название на "КСМ-Комфорт"

Загрузка...

Ребрендинг стал, с одной стороны, мерой вынужденной, с другой, давно назревшей.

На рынке жилищно-коммунальных услуг Петрозаводска есть компании, в названии которых используется сочетание слов "строй" и "сервис", что делает название неуникальным, а порой вызывает путаницу. Новое название управляющей компании "КСМ-Комфорт" подчеркивает принадлежность к группе предприятий "КСМ", бренду надёжному и уважаемому.

В сфере ЖКХ "СтройСервис", теперь "КСМ-Комфорт", работает более двадцати лет. Таких "старожилов" среди управляющих компаний единицы. За это время накоплен большой практический опыт и заслуженно положительная деловая репутация. На текущий момент под управлением компании находятся более 60 многоквартирных домов. В их числе новостройки от застройщика – компании "КСМ", а также многоквартирные дома "зрелого" жилого фонда. В планах на 2019 год увеличение количества объектов. К этому управляющая компания подходит ответственно, ведётся подготовка дополнительных специалистов.

В 2019 году компания ставит цель быть ещё более открытыми и удобными для своих клиентов. Для этого создает центр обслуживания клиентов, где можно оперативно решить любой вопрос. У клиентов "КСМ-Комфорт" появится удобный личный кабинет на сайте, мобильное приложение "Клиента компании", где каждый житель сможет получать всю необходимую информацию о платежах и задолженностях, подавать заявки диспетчеру и отслеживать статус заявки в режиме реального времени.

"Мы очень ценим доверие наших клиентов", - говорит зам. директора по развитию Наталья Лонина. "Вопреки расхожему некогда мнению, что управляющая компания нацелена лишь на работу "в своих интересах", люди начинают понимать, что управляющая компания – это партнёр, который помогает сделать жизнь комфортнее. Мы строим работу так, чтобы быть эффективными как для клиентов, так и для компании в равной степени. Мы ценим каждый положительный отзыв о нашей работе, по счастью, их не мало. Бывают ли отрицательные? Да, бывают. Ни один из них не остаётся без внимания. Для нас это повод для внимательного анализа, эффективных изменений, работы над ошибками, и стремления стать лучше."

По вопросам сотрудничества обращайтесь в офис ООО "КСМ-Комфорт" по адресу: Скандинавский проезд, д.12 или по телефону 8-902-7777-902.

Сайт компании - stroiservis.org.
Группа в соцсети "ВКонтакте".

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.01.2019, 06:40
В Карелии зверское преступление произошло в канун Рождества
15.01.2019, 07:25
Надпись "Навальный" на снегу ускорила процесс уборки сугробов в Питкяранте
14.01.2019, 11:49
ВИДЕО: Водитель пожарной машины показал высший пилотаж на гололеде в центре Петрозаводска
11.01.2019, 09:25
Сколько продлится непогода в Петрозаводске
15.01.2019, 14:42
Шопинг карельского чиновника попал на страницы финской газеты
17.01.2019, 11:07
Карельская епархия сообщила о чуде в Крестовоздвиженском соборе

Аналитика

Сегодня 11:00
Политкухня
Евгений Ульянов: "У народа словно пелена упала с глаз"
Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов считает, что нынешний политический режим в России доживает последние годы.
"Бумажные" проекты 8
16.01.2019 12:25
Церковный налог как индикатор религиозности общества 13
14.01.2019 12:12
Вот так полетали! 9
14.01.2019 10:15
"Возможность прямых фальсификаций исключается" 1
11.01.2019 12:14
Вся аналитика

Чтиво

16.01.2019 16:00
Без политики
"Снился мне путь на Север" 2
Как "плотник-мизантроп" из Карелии решил вынести на поверхность мысли "придонного бентоса".
Старый Новый год как праздник двоемыслия 13
11.01.2019 15:22
"У этого кого-то настолько крепкий зад, что самые крутые судьи страны предпочли лучше выставить себя лохами" 9
09.01.2019 10:33
"Пощады не будет никому" 7
29.12.2018 16:11
архив чтиво

Медиа

Жители Петрозаводска встретили Рождество в 2019 году
10.01.2019 14:36
все фото и видео

Опрос

Ощутили ли вы рост цен в новом году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»