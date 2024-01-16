Житель Петрозаводске добился перерасчета платы за услуги консьержа

Взимание платы оказалось неправомерным.

Управляющая организация выполнила перерасчет платы жителю многоквартирного дома в Петрозаводске, сообщили в паблике Госкомитета Карелии по жилищному надзору.



Как рассказали в группе, в Госкомитет обратился собственник квартиры в доме № 15 по улице Генерала Фролова и попросил установить правомерность начисления управляющей организацией платы за услуги консьержа и техническое обслуживание лифта в платежных документах за пользование кладовой и машиноместом на паркинге. По словам заявителя, в сложившейся ситуации ему приходится трижды оплачивать одни и те же услуги.



В ходе рассмотрения обращения специалисты отдела надзора и контроля платы Госкомитета обнаружили, что общим собранием собственников помещений дома еще в апреле 2021 года было принято решение об отмене платы за услуги консьержа и техническое обслуживание лифта, начисляемые по кладовым помещениям и паркингу.

Таким образом, взимание платы по данным строкам оказалось неправомерным.



Управляющая организация ООО «КСМ-Комфорт» произвела перерасчет платы заявителю по дополнительным строкам за период пользования кладовой и паркингом.



Общая сумма перерасчета составила более 5 тысяч рублей.