Управляющие компании в районах Карелии могут лишиться домов

Изменения в Правилах управления многоквартирными домами, вступившие в силу с 1 марта, вынудят управляющие компании в малонаселенных районах поднять цены или уйти из этого бизнеса, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

Об этом она заявила во время "круглого стола", организованного Государственной инспекцией по жилищному контролю Республики Карелия, где обсуждались новые требования к управляющим компаниям.

Начальник Управления нормативно-контрольной деятельности и лицензирования Елена Акатьева рассказала, что на основании постановления Правительства Российской Федерации от 27 марта 2018 г. № 331 с 1 марта 2019 года управляющие компании должны открывать дополнительные офисы в пешей доступности от многоквартирного дома. Под пешей доступностью понимается расстояние не более 3 километров.

Невыполнение этого условия будет рассматриваться как нарушение лицензионных требований, что приведёт к штрафам и изъятию дома из управления.

"Предприниматели высказывали мнение, что открытие таких офисов может привести к увеличению затрат компаний, которые соответственно лягут на собственников многоквартирных домов. Некоторые управляющие компании отметили, что организуют управление домами в нескольких населённых пунктах, значительно удалённых друг от друга, жильцов в каждом доме немного, услуга постоянных офисов не будет востребована, а реализация такой обязанности весьма затруднительна", - заявила Гнетова.

Какой вариант решения этой проблемы предлагается, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".