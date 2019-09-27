Управляющую компанию в Карелии оштрафовали за затопленные подвалы

В деятельности управляющей компании в поселках Чупа и Лоухи были выявлены многочисленные нарушения, сообщили в прокуратуре Карелии.

В подъездах обслуживаемых многоквартирных домов были разбиты стекла, наружные входные двери в подъезды и лестничные клетки всех 19 проверенных многоквартирных домов не имели самозакрывающих устройств и упругих уплотняющих прокладок, шкафы с электрощитками и люки выхода в чердачное помещение открыты.



На фасадах домов отсутствовали таблички с указанием улицы и номера дома, а также таблички с указанием номеров подъездов и квартир, на досках объявлений в подъездах домов не размещена информация о деятельности управляющей организации, подлежащая обязательному размещению.



Также установлены факты затопления подвальных помещений, случаи оставления жильцами в подъездах на лестничных клетках и площадках предметов бытовой мебели и прочих загромождающих проход вещей, наличие в электрощитках и на стенах подъездов оголенных неизолированных проводов, существенные неисправности фасадов многоквартирных домов и др.

Руководителя управляющей организации оштрафовали на 25 тысяч рублей. Юридическое лицо оштрафовано на 100 тысяч рублей.

В настоящее время управляющей компанией проводятся работы по приведению общего имущества многоквартирных домов в надлежащее состояние, часть из выявленных прокуратурой нарушений уже устранена.