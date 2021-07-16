Управтодор объяснил, с чем связано появление двухметровой трещины на дороге к поселку Карелии

Специалисты Управтодор Карелии обследовали трещину, образовывавшуюся на ремонтируемой к поселку Куркиеки.

Напомним, дорога в поселок Куркиеки Лахденпохского района стала опасной для автомобилистов. В сети выложили фото трассы в Куркиеки, где сейчас идет ремонт. Образовавшаяся трещина на дороге пугает местных жителей. «Глубина трещины примерно 2 метра. Похоже, что асфальт увидим мы не скоро», — пишут в паблике.

В Управтодоре Карелии прокомментировали ситуацию. По данным управления, на автодороге «Куркиеки — Элисенваара» произошло локальное разрушение земляного полотна.

«Как только об этом стало известно, специалисты выехали на объект для дополнительного исследования геологических условий и выявления причин случившегося. Установлено, что дефекты образовались из-за недостаточной несущей способности грунтов в основании земляного полотна автодороги. Специалистами отобрали пробы и направили в лабораторию для определения физико-механических свойств грунта. После получения результатов будут внесены корректировки в проектные решения для завершения ремонтных работ», — сообщили в Управтодоре Карелии.

В управлении напомнили, что движение транспорта с марта 2021 года, когда начались ремонтные работы, организовано по объездному пути.