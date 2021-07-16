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Управтодор объяснил, с чем связано появление двухметровой трещины на дороге к поселку Карелии

Новости. Общество
17:28, 15 Июля 2021
фото: «Kurkicrew» в ВК

Специалисты Управтодор Карелии обследовали трещину, образовывавшуюся на ремонтируемой к поселку Куркиеки.

Напомним, дорога в поселок Куркиеки Лахденпохского района стала опасной для автомобилистов. В сети выложили фото трассы в Куркиеки, где сейчас идет ремонт. Образовавшаяся трещина на дороге пугает местных жителей. «Глубина трещины примерно 2 метра. Похоже, что асфальт увидим мы не скоро», — пишут в паблике.

В Управтодоре Карелии прокомментировали ситуацию. По данным управления, на автодороге «Куркиеки — Элисенваара» произошло локальное разрушение земляного полотна.

«Как только об этом стало известно, специалисты выехали на объект для дополнительного исследования геологических условий и выявления причин случившегося. Установлено, что дефекты образовались из-за недостаточной несущей способности грунтов в основании земляного полотна автодороги. Специалистами отобрали пробы и направили в лабораторию для определения физико-механических свойств грунта. После получения результатов будут внесены корректировки в проектные решения для завершения ремонтных работ», — сообщили в Управтодоре Карелии.

В управлении напомнили, что движение транспорта с марта 2021 года, когда начались ремонтные работы, организовано по объездному пути.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2021-07-16 10:37:35
Если яму или трещину назвать "локальным разрушением дорожного полотна", всем станет легче. А разве устройство дорожного полотно не должно соответствовать несущей способности грунтов? Объяснение простое - непрофессиональная работа проектировщиков и дорожных мастеров!
наташка
2021-07-16 07:01:23
Паша премия опять поураганил
Сильный
2021-07-15 22:19:12
"Профессионалы" кругом! Асфальт со снегом сходит, мосты рушатся, набережная в каждый год "дыбом встаёт"!?!
Беня
2021-07-15 22:47:08
Сильный, в песне в молодежной песне прошлых лет поётся
Тонут лодки, телебашни горят в огне,
Дайте водки, очень страшно сегодня мне

Страшно жить сегодня
И я залезу под кровать
И пока всё не успокоится
Не буду вылезать

Я знаю всё, что надо делать
Найти виновных, наказать
Тех, кто пугает наших мирных граждан
Пора уничтожать

Devil
2021-07-15 21:21:52
паша рулит
zanoza
2021-07-15 21:16:22
Хорошо что во время ремонта это произошло, а не после, как это у нас часто бывает.
Гость
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