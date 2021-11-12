Упрдор «Кола» отчиталось, как борется с гололедом на трассе в Карелии

Федеральная трасса «Кола» на территории Карелии обрабатывается противогололедными материалами, но водителям нельзя забывать ПДД.

Об этом сообщили в Упрдор «Кола», которое отвечает за содержание автодороги.

«Только за минувшие сутки для обеспечения безопасного проезда по федеральным трассам, пролегающим по территории Карелии, было распределено более 1393 тонн противогололедных материалов», — говорится в сообщении.

Накануне ГИБДД Карелии сообщила о результатах проверки обстоятельств одного из ДТП, произошедшем на трассе 6 декабря. Автоинспекторы пришли к выводу, что проезжая часть имела «зимнюю скользкость в виде стекловидного льда» и не была обработана противогололедными средствами. ГИБДД составила акт о выявленных недостатках в содержании дороги.

Упрдор «Кола» обратилось к водителям с рекомендациями соблюдать ПДД.

«Напоминаем, что автодороги — особенно в зимнее время — территория повышенной опасности, в связи с чем просим участников движения быть предельно внимательными, выдерживать безопасную дистанцию и скоростной режим, неукоснительно соблюдать п. 10.1 и остальные требования Правил дорожного движения», — заявили в учреждении.