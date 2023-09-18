Ураган пронесся над Благовещенским Ионо-Яшезерским монастырем в Карелии

Порывом ветра сорвало входное крыльцо.
Над Благовещенским Ионо-Яшезерским монастырем 17 сентября пронесся ураган, сообщили в паблике «
«Было это внезапно и совсем неожиданно», — написали в сообществе.
Порывом ветра сорвало входное крыльцо со всеми стойками, которые устанавливали очень давно, отметили в источнике.
«Все живы и здравы. Теперь у нас прибавилось работы, и нам нужна помощь для остальных работ. Очень вас ждем в Благовещенский Ионо-Яшезерский мужской монастырь», — написали в паблике.
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