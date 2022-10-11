Уродливые арт-объекты убрали с набережной Петрозаводска (ФОТО)

Мировоззренческий маяк и фонтан с косатками демонтировали с набережной столицы Карелии.

Администрация Петрозаводска убрала с набережной два сооружения, которые располагались в пойме реки Лососинка. Были демонтированы деревянное здание лодочного проката, называемого мировоззренческим маяком, и арт-объект с косатками, символизирующи единение народа в развитии патриотического движения за Россию. Об этом пишет на своей странице в соцсети петрозаводский фотограф Игорь Подгорный.

«Ни дня не проработавшие в этом году сооружения наконец-то вытащили из воды. Надеюсь, навсегда, - пишет Подгорный. - Фотографы, гости Петрозаводска и все, кто любит гулять на набережной, как считаете, стало лучше? Или будете скучать без этих конструкций?»