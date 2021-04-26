Уродливый забор и свалка окружают недострой в центре Петрозаводске (ФОТО)

Жители столицы Карелии возмущены состоянием территории бывшего рынка на улице Калинина.

В паблике «Подслушано в ПТЗ» опубликовали фото территории у недостроенного торгового центра на улице Калинина. Недострой, который появился на месте рынка, уже несколько лет обнесен забором. Состояние ограждения оставляет желать лучшего.

«Жуткий забор, вдоль которого мусорная свалка. Интересно, кто отвечает за эту территорию?» - интересуются горожане, разместишие фото.

Напомним, последний уличный рынок в Петрозаводске на перекрестке улицы Калинина и проспекта Невского закрылся в 2014-м году. Администрация столицы Карелии планировала передать участок под строительство многофункционального Центра культурного развития.