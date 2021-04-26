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Уродливый забор и свалка окружают недострой в центре Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
07:52, 27 Апреля 2021
фото: «Подслушано в ПТЗ» /vk.com/podslushanovptz
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Жители столицы Карелии возмущены состоянием территории бывшего рынка на улице Калинина.

В паблике «Подслушано в ПТЗ» опубликовали фото территории у недостроенного торгового центра на улице Калинина. Недострой, который появился на месте рынка, уже несколько лет обнесен забором. Состояние ограждения оставляет желать лучшего.

«Жуткий забор, вдоль которого мусорная свалка. Интересно, кто отвечает за эту территорию?» - интересуются горожане, разместишие фото.

Напомним, последний уличный рынок в Петрозаводске на перекрестке улицы Калинина и проспекта Невского закрылся в 2014-м году. Администрация столицы Карелии планировала передать участок под строительство многофункционального Центра культурного развития.

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Комментарии

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Njkdez
2021-04-27 10:06:27
мирошник с бондарчуком прожектировали за социальный рынок для бабушек на том пятачке, только воз и ныне там. Видимо основное для них предположительно перекачать было финансовые суперпатоки, предположительно паразитировали на маршрутках, предположительно управляющих компаниях. Потом колесо у троллейбуса на полном ходу отваливалось. Льдины падали с крыш в центре Петрозаводска, мужчину убило.
Михаилъ
2021-04-27 09:38:08
Между Титова 2 и Титова 4 ,давно стоит забор и готовились строить трехэтажное здание, Ле 5, кажется, не могут начать, двор у людей обрезали, какой дурак , извините, только дал добро на это "строительство", при умных руководителях, ещё в советские времена, это было невозможно....сейчас года 4 стройка пока заморожена ..
Вася
2021-04-27 08:37:07
Центр Древлянки как Апраксин двор в Ленинграде,ужас ужасный,грязные ларьки понатыканы везде,палатки,бабки на ящиках всякую гадость продают.
Off
2021-04-27 08:27:54
Эстетика российских едреней ..
наташка
2021-04-27 08:23:18
По ню фандеев громче всех визжал
Вася
2021-04-27 08:21:58
Снести шалман,за счет Чистяковых.
Гость
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