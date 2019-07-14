Уровень бедности населения в Карелии оказался одним из самых высоких на Северо-Западе

Составители рейтинга доходов населения россиян поставили Карелию на 48-е место.

В начале нынешней недели российское информационное агентство РИА Новости обнародовало рейтинг регионов страны по уровню доходов населения.

С учетом всех перечисленных условий Карелии эксперты отдали 48-е место среди 85 субъектов федерации. Иными словами, на фоне всей страны население республики живет "средне" – не слишком богато, как население Ямало-Ненецкого автономного округа, который возглавил рейтинг, но и не слишком бедно, как жители Тывы, оказавшиеся в конце списка. Однако если сравнивать ситуацию в Карелии с соседними регионами, то сравнение это получится не в пользу нашей республики.

По Северо-Западу Карелия на первом месте по уровню бедности.

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