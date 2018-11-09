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Новости. Общество
21:05, 09 Ноября 2018
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Уровень доверия полиции в РФ снизился до 57%

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Полицейским доверяют больше половины россиян, но этот показатель ниже уровня прошлого года.

"Уровень доверия сотрудникам полиции сегодня составляет 57%. Доверие к полицейским на транспорте достигает 65%, к сотрудникам дежурной части - 63%, к участковым инспекторам - 61%, к сотрудникам уголовного розыска - 58%", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

Россияне положительно оценили работу полиции в период чемпионата мира по футболу - такое мнение высказали 45% опрошенных. Те, кто видел работу полиции во время ЧМ, считают, что полицейские вели себя дружелюбно по отношению к российским (52%) и иностранным (70%) болельщикам.

При этом, согласно данным опроса прошлого года, полиции доверяли 67% опрошенных. Однако ранее уровень доверия был значительно ниже - от 37% в 2005 году до 47% в 2016 году.

Опрос проводился в октябре 2018 года методом телефонного интервью среди 1600 респондентов.

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