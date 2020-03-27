Уровень самоизоляции в Петрозаводске вырос

На улицах города почти никого нет – все соблюдают режим самоизоляции, показывает сервис "Яндекс".

Индекс самоизоляции в Петрозаводске на 12.00 в воскресенье 5 апреля составляет 4.5 балла по 5-балльной шкале.

Вчера показатель был – 4.4.

Напомним, "Яндекс" сообщил о создании индекса изоляции, согласно которому компания начала оценивать число оставшихся дома жителей России, в том числе Петрозаводска.

Проще говоря, "Яндекс" начал оценивать, как много людей сидит дома. Для этого аналитики "Яндекса" рассчитали специальный индекс самоизоляции. Чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – “на улицах много людей” до 5 – "все сидят по домам". Для расчёта индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".