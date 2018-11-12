Уровень заболеваемости ОРВИ в Карелии ниже эпидпорога

За прошедшую неделю количество зарегистрированных случаев заболеваний ОРВИ в Карелии уменьшилось до 3871, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения ниже эпидемического порога на 5%.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 2050 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 25,7%.

В 8 классе школы №12 в Петрозаводске приостановлен учебный процесс из-за повышенной заболеваемости ОРВИ.

При обследовании больных ОРВИ вирусов гриппа не выделено.

В настоящее время вакцина "Совигрипп" для иммунизации детского и взрослого населения поступила в полном объеме, прививочная кампания продолжается.