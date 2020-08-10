Уровень заболеваемости ОРВИ в Карелии превысил норму

В управлении Роспотребнадзора по Карелии опубликовали статистику заболеваемости ОРВИ в республике.

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 1411 случаев заболевания ОРВИ.



Уровень заболеваемости превысил эпидпорог на 1,5%.



На прошлой неделе заболело на 185 человек больше, чем на позапрошлой – больше на 15,3%.

При обследовании больных выделено пять прочих респираторных вирусов (риновирус – 4 случая, коронавирус – 1 случай).

Ранее сообщалось, что в Костомукше коронавирус выявлен у семейной пары, которая пришла обследоваться по поводу ОРВИ.