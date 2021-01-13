Уровень заболеваемости ОРВИ в Карелии продолжает снижаться

По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди совокупного населения республики на 57,2%.

По данным карельского управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю по республике зарегистрировано 2088 случаев заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения ниже эпидемического порога на 34,7%. Заболеваемость ниже эпидпорога отмечена во всех возрастных группах: в возрасте 0-2 года (-61,4%), 3-6 лет (-51,0%), 7-14 лет (-72,5%), 15 лет и старше (-12,5%). По сравнению с предыдущей неделей зарегистрировано снижение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 57,2% (-2787 случаев).

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 1071 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями, что ниже эпидемического порога на 56,8%. Рост отмечен в возрастной группе 15 лет и старше, где заболеваемость превышает эпидпорог на 25,1%; среди детского населения заболеваемость ниже эпидпорога во всех возрастных группах (0-2 года на 79,5%, 3-6 лет – на 83,4%, 7-14 лет - на 92,5%). По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения ниже на 60,4% (-1634 случаев).

За минувшую неделю при обследовании больных ОРВИ выделено 1 парагрипп, 6 риновирусов, 2 сезонных коронавирусов.