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Уровень заболеваемости ОРВИ в Карелии снизился до эпидпорога

Новости. Общество
13:55, 28 Декабря 2020
фото: © ТАСС / Донат Сорокин
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За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 5874 случая заболевания ОРВИ, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения находится на грани эпидемического порога на (-0,1%). На прошлой неделе эпидпорог по острым респираторным вирусным инфекциям был превышен в республике на 0,6%

Небольшой рост заболеваемости по прежнему продолжается за счет жителей Карелии старше  15 лет (+2,0 раза). Среди детей заболеваемость ниже эпидпорога во всех возрастных группах: в возрасте 0-2 года (-53,8%), 3-6 лет (-51,1%), 7-14 лет (-70,2%). По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 2,5% (-153 случаев).

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 2730 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 27,5%. Рост отмечен в возрастной группе 15 лет и старше, где заболеваемость превышает эпидпорог в 1,5 раз. Среди детского населения заболеваемость ниже эпидпорога во всех возрастных группах (0-2 года на 65,4%, 3-6 лет – на 61,1%, 7-14 лет - на 77,0%). По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения ниже на 7,3% (-214 случаев).

На карантин по респираторным вирусным инфекциям и гриппу закрыли 7 групп в 6-ти детских садах.

За последнюю неделю при обследовании больных ОРВИ выделено 12 риновирусов и 1 сезонный коронавирус.

Госпитализировано с диагнозом ОРВИ за неделю 20 человек.

Напомним, неделей ранее в больницы с ОРВИ попали 14 человек.

 

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