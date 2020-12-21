За неделю в Карелии 14 человек госпитализировали с ОРВИ

В Карелии уровень заболеваемости ОРВИ превышен на 0,6%, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 6027 случаев заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения выше уровня эпидемического порога на 0,6%.

Превышение продолжается за счет взрослого населения 15 лет и старше (+1,6 раза); среди детей заболеваемость ниже эпидпорога во всех возрастных группах: в возрасте 0-2 года (-42,9%), 3-6 лет (-43,3%), 7-14 лет (-53,7%). По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 11,6% (-788сл.).

Превышение среднемногонедельного уровня зарегистрировано в Лоухском (+12,1%), Медвежьегорском (+2,2%), Лахденпохском (+7,7%) районах и Костомукше (+11,2%).

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 2944 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 18,6%. Рост отмечен в возрастной группе 15 лет и старше, где заболеваемость превышает эпидпорог в 1,6 раз; среди детского населения заболеваемость ниже эпидпорога во всех возрастных группах (0-2 года на 59,0%, 3-6 лет – на 47,8%, 7-14 лет - на 66,9%). По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения ниже на 15,2% (-526 сл.).

За прошедшую неделю с диагнозом ОРВИ госпитализировано 14 человек.