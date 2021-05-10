Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Карелии упал в 2,5 раза

За неделю в республике зарегистрировано 38 случаев заболеваемости острыми кишечными инфекциями, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

С 3 по 9 мая уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями оказался ниже среднего в 2,5 раза. Было зафиксировано 38 случаев, в то время как в течение многих недель регистрировалось в среднем 94 случая.

В структуре заболевших острыми кишечными инфекциями взрослых — 8 человек и детей до 14 лет — 25 человек.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 29 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями — это почти в два раза ниже среднего уровня. В структуре заболевших петрозаводчан — 7 взрослых человек и 22 ребенка до 14 лет.