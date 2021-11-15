Уровень заболеваемости внебольничной пневмонией в Карелии резко пошел на спад

Лишь в пяти районах республики уровень заболеваемости превышает средний показатель.

По данным Управления Роспотребнадзора Карелии, за минувшую неделю заболеваемость внебольничными пневмониями среди населения в целом по республике ниже среднемногонедельного уровня (рассчитанного за 3 года) почти на треть — на 27,5%. С 27 декабря 2021 года по 3 января 2022 года зарегистрировано 213 новых случаев. Госпитализировали с диагнозом пневмония 184 человека.

Превышение среднего уровня заболеваемости (рассчитанного за 3 года) зарегистрировано в 5-ти районах республики.

В Петрозаводске показатель заболеваемости внебольничными пневмониями ниже среднемногонедельного уровня на 19,8%, за неделю заболели 90 человек.